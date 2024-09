Brzinski test ličnosti – saznaćete sve o sebi na dlanu i to za manje od minuta!

Nakon završetka ovog testa, mogli biste biti prijatno iznenađeni novim otkrićima o sebi.

Ričard Vajzmen, poznat kao jedan od najkreativnijih psihologa, kreirao je ultra-brzi test ličnosti koji možete isprobati odmah. Vajzmen, profesor psihologije i član elitnog Inner Magic Circle-a, osmislio je test koji traje samo nekoliko sekundi. Sve što treba da uradite je da ispružite ruke i pratite jednostavna uputstva, piše LADBible.

Dok postoje mnogi testovi ličnosti – od jednostavnih upitnika do optičkih iluzija koje pomažu u razumevanju vašeg mozga – Vajzmenov test je izuzetno jednostavan. Pogledajte video, sledite uputstva i saznajte rezultate:

Kada završite test, možete biti iznenađeni koliko je zapravo otkriće o sebi prosvetljujuće. Ako se pitate o slici psa koja se pominje, možda bi trebalo da ponovo pogledate video, ali ovaj put ne sledeći uputstva doslovno.

Na primer, ako su vam ruke ostale razmaknute nakon što ste zatvorili oči i zamislili da jednu ruku vuče balon, a drugu opterećuju knjige, to može značiti da imate bogatu maštu, da ste osetljivi i intuitivni, te da se lako uživljavate u knjige i filmove.

Nasuprot tome, ako vaše ruke nisu značajno promenile položaj, to može ukazivati na to da ste logičniji i analitičniji, te da uživate u zagonetkama i igrama. Ako ste otvorili oči i videli sliku psa, prema stručnjaku, to može značiti da ste pomalo sumnjičavi.

