Brzo i lako testirajte da li su vam pluća zdrava (video)

Privatna bolnica „Zydus“ iz Ahmedabada u Indiji napravila je jednostavan test kojim možete da otkrijete da li su vam pluća zdrava.

„Evo brzog i jednostavnog načina za testiranje kapaciteta pluća. Zadržite dah i gledajte kako se crvena loptica okreće dok računate broj obrtaja. Što duže možete da zadržite dah, zdravlja vaših pluća je bolje“, navodi se u opisu videa.

i got 3 and almost died 😭 pic.twitter.com/licxRIF11V

— wildin 🧠 (@likedbyari) May 16, 2021