Čak 45 godina kusur je ostavljao sa strane: Sakupio pola miliona kovanica, evo koliko je na kraju uštedeo

Puno ljudi tokom života razvije različite hobije, a neki izrastu i u strastvene kolekcionare – magneta, salveta, suvenira, igračaka iz kinder jajeta…

Verovatno još niste čuli za ljude koji skupljaju kovanice! Amerikanac Ota Anders radio je upravo to prethodnih 45 godina – sakupljao je sitan novac.

Skladištio ga je u velike plastične boce nalik na one koje se stavljaju u aparat za vodu, a za preko četiri decenije uspeo je da napuni 15 takvih flaša.

Ovaj 73-godišnjak iz Luizijane je objasnio i kako mu je pošlo za rukom da sakupi toliko kovanica, posebno jer nije prihvatao tuđe donacije. Primera radi, učenici škole u kojoj je predavao su mu često davali sitan novac, ali on nije želeo da im to uzima bez nadoknade. Kada bi mu dali sitniš, on im je vraćao isti iznos, ali u papirnim novčanicama.

„Nikada nisam trošio kovanice. Uvek sam radije plaćao novčanicama“, kratko je prokomentarisao.

Ota je posle 45 godina sakupljanja kovanica, rešio da ode u banku i zameni ih za krupan novac. Ispostavilo se da je sačuvao pola miliona kovanica u kojima je bilo tačno 5.135 dolara. Novac je potrošio na plaćanje računa kod zubara.

