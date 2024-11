Ceo svet je čuo za SOS signal, ali niko ne zna zašto se koriste baš ova slova

Reč „SOS“ nije skraćenica

Tog 3. oktobra 1906. na Radio-konferenciji u Berlinu SOS je ustanovljen kao međunarodni signal za pomoć, umesto do tada najčešće korišćenog CeKuDe (CQD). Konvencija je stupila na snagu u julu 1908.

Ako mislite da znate šta slova SOS označavaju, verovatno ste u zabludi. A i sam reč „SOS“ nije skraćenica.

Premda postoje predlozi da signal znači “Save Our Ship” (“Spasite naš brod”), “Save Our Souls” (“Spasite naše duše”), pa čak i “Send Out Succour” (“Pošaljite pomoć”) istina je zapravo da reč ne znači zapravo ništa!

Kombinacija SOS je odabrana zbog jednostavnog načina slanja signala Morzeovom azbukom – tri kratka – tri duga – tri kratka tj. • • • — — — • • •, a ne da bi predstavljala slova SOS!

To je najkraća i najjednostavnija reč u Morzeovom kodu, a izbor je načinjen i baš zbog toga što ne znači ništa pa je mogao biti međunarodno prihvaćen.

Signal je prvo usvojen u Nemačkoj na Radio-konferenciji, a na današnji dan 1906. godine. Ostalo je zabeleženo i da je prvi brod koji ga je upotrebio tako zatraživši pomoć bio “Slavonija” kompanije Kjunard, kada je pretrpeo brodolom na Azorskim ostrvima 10. juna sledeće godine.

Kao prilog priči treba dodati i činjenicu da je SOS zapravo samo jedan od znakova koji su pomorci koristili da pošalju signal za pomoć. Dugo se koristio i signal CQD (— • — • — — • — — • •) i on je još neko vreme postojao paralelno i nakon usvajanja SOS-a kao međunarodnog znaka za pomoć.

Slavni Titanik, koji je udario u ledeni breg 1912. godine, naizmenično je slao preko radija signale SOS i CQD.

Vremenom je signal CQD izumro, a SOS je postao univerzalno prihvaćen, piše Istorijski Zabavnik.

