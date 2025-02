Čovek nije spavao punih 11 dana: Oborio svetski rekord, a onda je usledio pakao

Stručnjaci sa Stenforda zabeležili su nuspojave, koje su počele da se javljaju nakon dva dana

Nesvakidašnji Ginisov rekord je oboren 1964, pošto su student iz Kalifornije, Rendi Gardner i Brus Mekalister odlučili da testiraju svoje limite i ostanu budni što je duže moguće.

Eksperiment je izveden pod strogim nadzorom istraživača sa Univerziteta Stenford, a u sklopu školskog projekta. Na kraju, svoje mesto u istoriji obezbedio je Gardner nakon neverovatnih 11 dana i 25 minuta bez sna.

Gubitak pamćenja i paranoja

“Bili smo mladi idioti. Znate već. Ja sam ostajao budan da bih nadgledao Rendija”, ispričao je mnogo godina kasnije Mekalister.

Stručnjaci sa Stenforda zabeležili su nuspojave, koje su počele da se javljaju nakon dva dana, prenosi LadBible.

Gardner je “zaplitao jezikom” i nije mogao da se koncentriše. Primećeni su kratkoročni gubitak pamćenja, paranoja i halucinacije.

