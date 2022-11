Crvena mrlja u žumancetu: Da li takvo jaje sme da se jede?

Sigurno ste bezbroj puta do sada uočili crvenu mrlju u jajetu i pitali se da li takvo jaje smete da jedete. Mnogi misle da je ova tačka u žumancetu znak da je jaje oplođeno, ali to nije istina. Ova mrlja se javlja u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilara u jajniku kokoške.

Da li će do ovoga doći zavisi od starosti kokoške, uslova u kojima živi i vrste hrane koju jede. Međutim, to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo. To je zapravo sasvim normalna i česta pojava, pa ne treba da vas brine ako naletite na takvo jaje.

Čak i u belancima mogu da se pojave crvene mrlje

Pre nekoliko godina jedna žena se iznenadila kada je u belancetu jajeta ugledala crvenu tečnost nalik krvi. Kupila je 15 jaja u prodavnici, a bila su skuplja od ostalih jer su kokoške navodno jele samo insekte, prenosi 24sata.hr.

Trgovci su tvrdili da su to posebna jaja i da crvena tečnost u belancima nije ništa neobično ili loše. Naučnici su objasnili da crvena mrlja u belancima može da se pojavi iz dva razloga:

Zbog parazitske bakterije koja živi u debelom crevu kokoške i izaziva upalu jajnika

Zbog ishrane kokoške zabranjenom hranom

Napomenuli su da kokoške nemaju menstruaciju i savetovali su da ne jedu jaja koja imaju crvenu mrlju u belancetu.

