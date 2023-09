Da li za 20 sekundi možete da pronađete miša? Ako je odgovor „DA“, evo šta to govori o vama!

Optičke iluzije su odličan način da vežbate sopstveni mozak i način primećivanja sitnih detalja u široj slici. Jedna je posebno popularna na društvenim mrežama i skroz je zaludela svet. Svi se trude da pronađu skrivenog miša među bezbroj pečuraka.

Da li ste među retkim ljudima koji mogu da ga pronađu u roku od 20 sekundi? Ako jeste, svaka čast, jer imate oštro oko za detalje i vama ništa ne može da promakne. To dosta govori o vama jer se ubrajate u grupu od svega jedan odsto populacije.

U nastavku saznajte korak po korak kako da pronađete skrivenog miša ukoliko niste u stanju da ga odmah uočite.

There's a mouse among the mushrooms!

Can YOU find it? 🍄🐁🍄

SOLUTION: https://t.co/nBzlgx27Hb

📙 Check out my Halloween-themed search-and-find picture book, Bear's Spooky Book of Hidden Things: https://t.co/Zp6uremzMO#autumn #fall #mushroom #puzzle pic.twitter.com/Iiuv3DkaU8

— Gergely Dudás – Dudolf (@thedudolf) September 26, 2019