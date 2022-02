Da li znate zašto „skočko“ nosi naočare? Autor popularne „Slagalice“ otkrio tajnu!

Urednik, novinar i voditelj Nikola Nešković, pre skoro 30 godina je osmislio najpopularniji kviz u Srbiji.

Nikola Nešković je autor brojnih domaćih kvizova. Neki od njih su „Sfinga“, „Glavolomke“, „Lavirint“, „Mozaik“, ali najpopularniji je svakako „Slagalica“.

– Slagalica je pokrenuta na zahtev Milorada Vučelića, nekadašnjeg generalnog direktora RTS. On i ja se znamo još u SKC gde je on bio sekretar. Pozvao me je i rekao: „Morate da napravite kviz“. Tehnički direktor Jovan Valčić angažovao je grupu studenata završne godine Elektrotehničkog fakulteta kao programere. Kada smo tražili kompjutere rekli su: „Ali, mi ih nemamo“ – rekao je Nešković Kuriru i nastavio:

– Otišli smo da nabavimo kompjutere privatno. Dobili smo model 286. E, onda smo videli da moramo da za svakog takmičara da imamo kompjuter, pa za sve informacije…

– Tada je to bila „Muzička slagalica“, bile su nacrtane stepenice kroz studio, kao klavijatura – bele i crne dirke i trebalo je sve da sviraju dok se po njima krećemo. Brzo smo shvatili da je to tehnički neizvodljivo i odustali. Zbog toga smo napravili da svaki segment bude jedna mala igra. Ja sam vodio prvih hiljadu emisija sa Draganom Milićević. Retko ko zna zašto Skočko nosi naočare. On je po meni pravljen, želeo sam da liči na mene, izjavio je Nešković.

