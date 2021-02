Današnji datum je veoma poseban: Vidite li zašto?

Današnji datum, 12. februar 2021, poseban je za one koji vole numerologiju. Ove brojke čine palindrom, pa se stoga datum isto čita i s početka i s kraja. Zbog toga i simbolike bojeva dva i 12 veruje se da je današnji dan poseban.

Palindromski datumi dešavaju se s vremena na vreme, a kad god se dese, izazovu veliku pažnju ljubitelja numerologije. Oni svakoj cifri pripisuju mistično značenje, a sada se veruje da je sve to naglašeno jer se poklapa sa početkom kineske nove godine.

u raznim kulturama brojevi nose određeno značenje, pa tako broj dva uglavnom ukazuje na povezanost, na dvojnost, partnerske odnose, na spoj dobra i zla. U nekim tradicijama broj dva označava duplu sreću, dok u drugim označava jači uticaj negativne energije.

S druge strane, broj 12 ukazuje na produhovljenost i mudrost. Neki su za njega govorili da je savršen broj, simbol celovitosti, filozofske mudrosti, da predstavlja božanski krug koji okreće svemir.

Veruje se i da kombinacija ova dva broja, još u ovom današnjem rasporedu – nosi izuzetno snažnu energiju, pa je svašta moguće.

Tako na sajtu Joy-pup pišu da današnji dan ima posebnu moć koju treba da iskoristimo – da se pokrenemo, da počnemo da ostvarujemo zacrtane ideje i planove, i u poslu i ljubavi. Ako pak niste za akciju danas, bilo bi dobro da zapišete šta vam je na umu, pa da to naknadno počnete da ostvarujete.

Ako biste da što bolje prigrlite snažnu energiju ovog dana, trebalo bi i da jasno postavite svoje prioritete jer je ovo trenutak kad se otvaraju mnoga vrata.

Dobra ideja je i da na papir zapišete sve ono to vam smeta, čega biste se rešili, i kod sebe i kod drugih, i da onda taj papirić pocepate. Veruje se i da je ovaj dan odličan za venčanja jer donosi sreću.

S druge strane, danas ne bi trebalo da se svađamo sa drugima, da se prepuštamo negativnim mislima, ali ni da se ulenjimo, već da se malo razmrdamo.

I poželite želju danas – jednu konkretnu lepu želju – jer, ako je verovati numerologiji, velike su šanse da će se i ostvariti.

A do sledećeg palindromskog datuma sačekaćemo oko godinu dana: biće to datum 22.02.2022. godine. Ko poživi do kraja veka, videće i prestupni datum palindrom – 29. 09. 2092. godine.

