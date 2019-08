Danima se gušio u snu, pa postavio kameru kraj kreveta – snimak ga ZAPREPASTIO (foto)

Ovo definitivno nije očekivao!

Anonimni korisnik Tvitera neko vreme imao je problema sa otežanim disanjem u snu, te je postavio kameru kraj svog kreveta ne bi li utvrdio šta mu se tokom noći događa. Ono što je video na snimku bilo je potpuno neočekivano!

Objašnjenje je, takođe, bilo veoma jednostavno. Ispostavilo se da mu mačka ulazi u sobu i sedi na njegovom licu dok spava.

Njegovi postovi na Tviteru, koji prikazuju ove scene brzo su postali viralni i zaradili preko milion lajkova, a podeljeni su više stotina hiljada puta.

“I couldn’t breathe when I slept so I installed a camera” pic.twitter.com/DDhP0OweoW

Mnogi korisnici društvene mreže su komentarisali ovu scenu i iznosili svoja mišljenja. Nije bilo malo onih koji su izrazili zabrinutost da ljubimac pokušava da ubije svog vlasnika.

You probably need this book 😂 pic.twitter.com/MAitYGetTx

— kie (@thatgoodstress) July 23, 2019