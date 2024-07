Devojka uz pomoć mačke otkrila da je dečko vara: Njena ispovest milione ljudi ostavila u šoku

Devojka je primetila da je mačka potpuno promenila ponašanje prema dečku, koga je do nedavno obožavala, pa je postavila kamere i otkrila prevaru.

Na jednom sajtu koji se bavi objavljivanjem ispovesti, devojka je otkrila kako je saznala da je dečko vara zahvaljujući udomljenoj mački:

„Pre tri godine sam se uselila sa dečkom. Pošto voli mačke, a ja ne, molio me je mesecima da usvojimo neku. Kad je krenula korona, pokupila sam mače sa ulice i bio je presrećan. Na kraju se svelo na to da se on igra i mazi sa mačkom, a ja čistim pesak, vodim kod veterinara i kupujem hranu. Međutim od pre tri meseca, krenulo je nešto čudno da se dešava“, piše u ispovesti i nastavlja se:

„Mačka koja njega više voli, neće da mu priđe, sem da ga napadne kad dođe sa posla. Počinje da piški na krevet i da mu ostavlja ‘poklone’ na jastuku, a da se sa mnom mazi. Pitam ga šta se dešava, da je nije tukao, on poriče. Nakon mesec i po mačijeg terora, dečko predloži da je udomimo ili uspavamo, ja kažem ne još i odvedem je kod veterinara. Žena mi nije verovala da mačka nije tučena i kaže mi da postavim kamere i da ne kažem dečku. Sreća pa sam je poslušala. Treći dan imam šta da vidim, dečko dovodi koleginicu, izbacuje mačku iz spavaće i na odlasku mačka napada i njega i nju. Dečko je dobio šut kartu, a ja sada izuzetno volim mačke“, napisala je ova devojka, a onda je dobila i nekoliko komentara:

„Spasila si i sebe i mače.“

„Odselila sam se u drugu državu i ostavila mačka kod mame. Kad dođem napada me, zapišava i mrzi. Našla sam ga kao tek rođenu bebu, othranila ga, čuvala kao oči u glavi, pazila, bila sam čitav njegov svet desetak godina, ali morala sam otići. Valjda oseti izdaju, šta li.“

„Ovo je moguće! Pre više od 10 godina, kada sam se počela viđati sa svojim sadašnjim suprugom, dolazila sam kod njega i par puta prespavala. On je živeo s mamom i 2 mačke. Mačke su jedno vreme počele zapišavati sobu i ostavljati ‘poklončiće’ po sobi, umesto u pesku. Shvatili smo da to rade zbog mene, kao da protestuju.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.