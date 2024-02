Čudni razlozi zašto mačke ližu ljude: Ne pokazuje vam tako ljubav, evo šta to znači

Mačke su apsolutno opsednute lizanjem. U stvari, istraživanja pokazuju da odrasla domaća mačka može provesti do osam posto budnih sati ližući svoje telo.

Lizanje takođe može da igra važnu društvenu ulogu kod mačaka, a odrasle se često ližu neposredno pre parenja, piše Science Focus.

Ali šta je sa lizanjem ljudi: zašto mačke ližu ljude?

Dobra vest: nema dokaza da vas vaša mačka zavodi.

Loše vesti: Naučnici i stručnjaci za ponašanje mačaka nisu sasvim sigurni zašto vam mačka liže ruku ili lice.

Ali iako ne postoji opšti i definitivni razlog za ovakvo ponašanje, postoji nekoliko teorija zašto domaće mačke ližu ljude.

Zašto mačke ližu ljude?

Ne postoji jedan jedini razlog zašto mačka liže ljude. Međutim, postoje tri glavne teorije o tome zašto domaće mačke pokazuju ovakvo ponašanje:

Pokazuju da vam veruju

Oni pristupaju biohemijskim informacijama sa vaše kože

Označavaju vas kao deo imovine

Teorija poverenja

Da, postoji mogućnost da će vas mačka liznuti da pokaže da joj verujete. Ili bar da pokaže da vas ne smatra ozbiljnim konkurentom.

„Ova vrsta lizanja je slična ponašanju od mačke do mačke poznatom kao alogrooming, što je zapravo međusobno doterivanje. Mačka će to naučiti od svoje majke kada je veoma mlada, slepa i gluva. Majka to radi uglavnom da bi očistila mačiće i ojačala društvene veze“, kaže dr Dejvid Sends, stručnjak za psihologiju životinja sa više od 25 godina kliničkog iskustva.

„Zbog ovakvog majčinskog ponašanja, odrasle mačke ližu samo one mačke kojima veruju i koje im nisu konkurencija. I ovo poverljivo ponašanje takođe može uticati na osobu. Na kraju krajeva, mačke ne sede samo u kući i govore „ja sam mačka, a ti si ljudsko biće“. Za njih nije važno kakav ste tip, važno je da li ste im konkurencija. Ako vas ližu, niste im dorasli“.

Drugim rečima, ako vas mačka liže, to nije pozitivan znak ljubavi. To jednostavno nije negativno (što je otprilike onoliko dobro koliko i kada je reč o mačkama).

Biohemijska teorija

Iako zvuči komplikovano, u osnovi je vrlo jednostavna ideja da će vas mačka liznuti jer je zainteresovana za bilo kakav miris na vašoj ruci.

„Određeni receptori ukusa kod mačaka su veoma osetljivi – mogu da pokupe mirise sa naše kože koji mogu uključivati feromone koje luče druge životinje“, kaže Sands.

„To takođe može značiti da imate so, hidratantnu kremu ili šta god ste upravo pojeli na ruci.“ Mačke smatraju da su svi ovi mirisi zanimljivi, a lizanje im omogućava da ih provere. To je zaista sve što može biti.“

Teorija igara posedovanja

Mačke su, kako Sands kaže, „mašine za miris od glave do repa“. A njihov omiljeni miris? Njihov.

U stvari, oni vole svoj jedinstveni miris – koji deluje kao otisak prsta u vazduhu – toliko da misle da bi trebalo da zameni sve ostale. Kako Sands objašnjava, zbog toga će se mačka lizati nakon što je pomazite.

„Samo da se oslobodim ovog mirisa!“ on kaže.

“Toliko se drugih ponašanja mačaka svodi na posesivnost i vlasništvo. Sve što rade vrlo je teritorijalno”, dodaje Sands, a prenosi N1.info.

„Ponekad, kada mačke nanjuše druge mačke i ljude, one uklone mirise i zamene ih svojim. To je njihov način obeležavanja pa kažu da je njihov i da poseduju tebe.

On dodaje: „Ljudi uvek misle da su mačke koje se trljaju o vas ili stvari koje dodirujete na taj način izraz ljubavi. Ali u stvari, mačke su veoma posesivna stvorenja. Za njih, što više puta prođu pored vas i ostave svoj miris, to bolje!“

