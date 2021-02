Dok je koristila poljski WC za zadnjicu je ujeo – MEDVED

Na Aljasci se pojavio crni medved koji je napao ženu na jezeru Čilkat dok je koristila poljski toalet. Ona je zadobila ranu ugrizom i kandžama životinja, prenosi BBC.

Biolog sa Aljaske, Karl Koh, pretpostavlja da je reč o crnom medvedu na osnovu fotografija tragova koje je video i svedočenja drugih ljudi koji žive u neposrednoj blizini i koji su poslali fotografiju medveda na svom imanju prethodnih dana.

"I opened the toilet seat and there's just a bear face just right there at the level of the toilet seat, just looking right back up through the hole, right at me."​ https://t.co/6GxScB92BY

