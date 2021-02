Domar uradio nešto neverovatno u dvorani, nije znao da ga snima kamera

Džo Orians, domar škole u Ohaju, nije ni slutio da će jedan njegov potez tokom običnog radnog dana izazvati pažnju internet korisnika širom sveta.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S

— Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021