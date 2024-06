Drvo koje je toliko otrovno da čak ne smete ni da stojite ispod njega dok pada kiša!

Uvek treba biti oprezan sa nepoznatim biljkama.

Opasna organska jedinjenja koja postoje u ovoj biljci izazivaju opekotine čak i kada su razblaženi kišnicom.

Radiolog Nikol Striklend otišla je na odmor na karipsko ostrvo Tobago, tropski raj bogat idiličnim peščanim plažama. Prvog jutra svog boravka tamo, tražila je školjke i korale u belom pesku, ali ubrzo se njen odmor pretvorio u pakao.

Šetajući među kokosima i mangom na plaži, Striklend i njen prijatelj naišli su na mirisno zeleno voće slično divljim jabukama.

Oboje su nepromišljeno odlučili da probaju voće. Posle trenutka uživanja u slatkom ukusu, grla su počela da im gore, a uskoro su jedva mogli da gutaju.

The manchineel tree (Hippomane mancinella) is from the family #Euphorbiaceae. It is one of the most poisnous tree in the world and it is found in #Jamaica. Make sure you dont go under the tree or eat the fruit that is known as the devils apple. #RoostersWorld #GoatIslands pic.twitter.com/qhf7QLcDQ3

