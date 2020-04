Epski okršaj dva tigra: Čuju se zastrašujući zvuci! (video)

Prugasti titani.

Fascinantan snimak iz Indije dokazuje da je tigrovima teritorija važnija od svežeg obroka.

Dva tigra pobila su se naočigled više ljudi na obodu jedne šume. Krvavoj borbi prethodila je rasprava, tačnije rika dve odrasle jedinke koje su se sporečkale oko teritorije.

“Svađa zbog teritorije dva odrasla tigra. Obavezno slušajte ovo sa slušalicama”, naveo je čovek koji je imao priliku da snimi ovaj neobičan trenutak.

Tuča među tigrovima nije ništa neobično u divljini, ali retko kada se dogodi da se tigrovi napadnu dok u blizini njih stoje ljudi.

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. Powerful Roar & it's echo from Indian #forests. Via WA. Today project tiger has completed 47 years in #India. pic.twitter.com/hiLonKXrif

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 1, 2020