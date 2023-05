Fokus je bitan: Koliko životinja vidite na slici?

Mozgalice i skrivalce oduvek privlače pažnju, bilo da su u pitanju skrivene reči, matematički zadaci ili nešto potpuno drugačije, a to je zato što su one istovremeno zabavne i korisne za naš mozak. Koliko životinja vidite na skrivalicii?

Ukoliko vam treba nešto da razonodite mozak, ova mozgalica, objavljena na Tviteru, brzo je postala popularna jer je naizgled jednostavna, a ljudi ipak ne mogu da se slože oko tačnog odgovora.

U pitanju je crtež na kome se nalazi nekoliko životinja, a pitanje je koliko ih tačno ima, dok su ponuđena četiri odgovora – 4, 7, 8 i 12.

how many animals did you find? pic.twitter.com/c6JS7vafJf

— Puzzle Tricks (@math_puzzless) April 23, 2023