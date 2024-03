Mapa “posla iz snova” otkriva koje je trenutno najpoželjnije zanimanje kod Srba

Piloti su prvi na globalnoj listi poslova iz snova za 2024, ali ne i u Srbiji.

Na mapi – generisanoj pomoću alata za analizu pretrage Ahrefs – zemlje su označene bojama kako bi se ukazalo na poslove o kojima njihovi stanovnici najviše žele informacije kako bi započeli tu karijeru.

Fraza „kako postati pilot“ je ukucana 50.000 puta na internetu u januaru 2024. godine, i najtraženija je u 55 zemalja širom sveta, uključujući Veliku Britaniju, Španiju, Irsku, Novi Zeland, Keniju, Somaliju, Indiju, Saudijsku Arabiju i Japan.

Prema istraživanju sajta za karijeru Jobseeker, drugi najpopularniji posao na planeti rade stjuardese – ta profesija ima 29.000 pretraga i najbolja je u Americi, Kanadi, Meksiku i Brazilu.

What the world wants to do for a living: Fascinating maps show how being a PILOT is the globe's No.1 dream job in 2024, from the UK to New Zealand, while Americans want to be flight attendants https://t.co/NZWqolZGB5 #travel #pilot #flightattendant

— MailOnline Travel (@travelmail) March 12, 2024