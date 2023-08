Geni su čudo: Ove 3 stvari u fizičkom izgledu dete nasleđuje samo od oca

„Visok je kao njegov otac“; „Ima smeđe oči kao njen otac“; „Osmeh je nasledio od tate.“ Ovo je samo nekoliko stvari koje čujete kako ljudi govore o deci i nasleđenim osobinama koje deca dobijaju od svojih očeva.

Bilo da se radi o fizičkim osobinama poput kose ili boje očiju, ili o karakteristikama ličnosti, roditelji uvek traže koje osobine njihovog dečaka ili devojčice liče na njihove.

Ove 3 fizičke osobine bebe najpre nasleđuju od očeva:

1. Visina

Ako je tata visok, da li to znači da će beba biti visoka? Fizičke karakteristike i fizički izgled u celini su u velikoj meri pristrasni prema očevim genima, a ne prema genima majke. Na vašu visinu utiče genetika vaših roditelja, ali to nije tako jednostavno – ne mora da znači da ćete biti visoki ako su to vaši roditelji.

Postoji najmanje 700 genetskih varijacija koje su odgovorne za određivanje visine. Iako ova osobina potiče i od maminih i od tatinih gena, postoje dokazi koji pokazuju da tatini geni igraju veću ulogu u određenu visine. Istraživači gledaju na faktor rasta sličan insulinu (IGF protein) kada govore o visini. Ovo je genetska osobina koja je odgovorna za podsticanje rasta.

Ženski geni imaju kontradiktorni receptor koji se zove IGF2R.

2. Tatin osmeh

Iako manje ozbiljna, deca mogu biti izložena povećanom riziku od razvoja problema sa zubima ako se njihov otac suočavao sa određenim stomatološkim problemima. Veličina zuba, veličina vilice i oblik zuba su genetski, a deca mogu naslediti ove karakteristike od bilo kog roditelja, prema istraživanju objavljenom u Američkom časopisu za fizičku antropologiju.

Međutim, postoji značajna mogućnost da očevi prenesu ove osobine na svoju decu. Ovo je verovatno rezultat genetske dominacije, gde geni koje je preneo otac imaju tendenciju da budu aktivniji od istog gena od majke.

Ovo može biti slučaj kada je u pitanju genetika povezana sa veličinom vilice, što može dovesti do prenatrpanosti zuba ili karijesa zbog meke gleđi.

3. Skladištenje masti i gojaznost

Naša tela sadrže dve različite vrste masti. Mi koristimo smeđu mast kao izvor energije, ali bela mast se skladišti u našem telu, tako da previše može da izazove zdravstvene probleme kao što su gojaznost i srčana oboljenja.

Istraživači (Schmidt et al.2018) su pokazali da je količina smeđe masti koju proizvodite nasleđena od vaše majke, dok je skladištenje bele masti nasleđeno od vašeg oca.

To znači da je veća verovatnoća da će tatini geni doprineti skladištenju masti. Međutim, kao i kod mnogih osobina, faktori životne sredine igraju veliku ulogu, tako da tata sa prekomernom težinom ne znači nužno istu sudbinu za bebu u budućnosti.

Naš način života igra veliku ulogu u zdravlju i izgledu, bez obzira koje gene smo nasledili od roditelja.

(Yumama)

