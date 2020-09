Grafolog: Melanijin potpis otkriva nešto uznemirujuće (foto)

Od toga da je trofejna žena, zlostavljana partnerka i samo fikus svog supruga, do toga da Melanija (50) želi razvod kojui joj Donald (74) zbog ugleda ne želi dati iako je je vara na sve strane – svakog dana izlaze nove teorije o bizarnom odnosu američkog predsedničkog para.

Kako prenose mediji, nove sumnje potakao je grafolog koji je analizirao rukopis Prve dame, tvrdeći da se u njemu može uočiti nešto vrlo uznemirujuće.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h

— Pamela Anderson (@pamfoundation) May 3, 2017