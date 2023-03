Hajde da vas vidimo: Za 5 sekundi pronađite slovo F na slici i proverite da li ste genije

Uvek je zanimljivo rešavati zapanjujuće zagonetke koje vas podstiču da se usredsredite na jednu stvar i pomognete da ubijete dosadu.

Internet je preplavljen optičkim iluzijama u kojima morate pronaći element koji je strateški skriven u određenoj slici. Takve mozgalice su odlične da izazovete sebe i znate koliko je vaša koncentracija jaka. Ako verujete da imate oko sokolovo, onda imamo fascinantnu optičku iluziju koja će vam pomoći da testirate svoje veštine.

Ne, to nije slika bilo koje životinje sa skrivenim subjektima. Umesto toga, to je slika koja prikazuje gomilu slova P u različitim veličinama. Ali, među brojem P slova, postoji F koje se nalazi negde na slici. Dakle, sve što treba da uradite je da pronađete to slovo F.

Slika se sastoji od nekoliko grupa slova P pri čemu svaka grupa ima različitu veličinu. Ali postoji skriveno F, koje morate pronaći za pet sekundi.

Ali pre nego što tražite pomoć od nekoga ili provedete sate tražeći slovo, morate imati na umu da imate samo pet sekundi da uočite slovo. U suprotnom, gubite.

Proverite da li ste genijalac.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.