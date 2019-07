Hit snimak: Elegantnim potezom sprečila prolaznika da joj uđe u kadar

Snimak novinarke postala je hit na društvenim mrežama nakon što je elegantnim potezom sprečila starijeg muškarca da joj uđe u kadar dok je izveštavala o nesreći.

This is why we love Darla Miles 😆 #smooth pic.twitter.com/cXdNTNE4HM

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 4, 2019