I Bil Gejtsu je bila paprena: Pogledajte kako izgleda najskuplja kuća na svetu (video)

Na aukcijskoj prodaji najskuplje vile na svetu, rimskog Kazino Vila Bonkompanji Ludovizi, poznate i kao Vila Aurora, nije bilo zainteresovanih kupaca pa je doneta odluka da se nova aukcija organizuje kasnije ove godine.

Villa Aurora in Rome, a building that boasts approximately 11 bedrooms, 10 bathrooms, and a ceiling mural painted by Italian master Caravaggio, will be up for sale pic.twitter.com/WRrNk0Rh1N

Među kandidatima za koje se govorilo da bi mogli da postanu vlasnici velelepne vile spominju se neka od najpoznatijih imena milijardera, među kojima je i Bil Gejts – osnivač Majkrosofta. Međutim, čini se da zasad niko nije spreman da izdvoji neophodnu sumu od 471 milion evra.

Vila Ludovisi procenjena je na iznos od 471 milion evra, ali minimalni iznos koji bi sud prihvatio bio je 353 miliona evra.

Imanje od 2.800 kvadratnih metara sa zdanjem Vila Aurora, nalazi se u blizini ulice Veneto i jedna je od najskupljih kuća ikada ponuđenih na prodaju sa početnom cenom na jučerašnjoj aukciji od 471 miliona evra.

Vila Aurora je procenjena na toliku svotu, između ostalog i zbog toga što se u njoj nalazi mural čuvenog rimskog baroknog Karavađa, preneo je BBC.

Da je aukcija uspela, vila bi bila najskuplje prodata nekretnina u istoriji.

Novi pokušaj aukcijske prodaje uslediće u aprilu, kada će vila biti ponuđena za 20 odsto nižoj početnoj ceni, navodi britanski javni servis.

Velik deo vrednosti pripisuje se muralima italijanskih baroknih slikara, Karavađa i Frančeska Barbijerija Gvercina, kao i vrednim umetničkim delima od velikog kulturnog značaja drugih poznatih umetnika.

Nekoliko soba Vile Aurora je oslikao Gvercino, uključujući i glavnu balsku dvoranu sa rimskom boginjom zore Aurorom, po kojoj je zgrada dobila svoje ime.

The Villa Aurora – the world's most expensive home – will go on the market on January 18 for $532M!

The 32,000 sq.ft. Roman villa contains a statue of Greek god Pan attributed to Michelangelo in the garden, along with #Caravaggio’s only ceiling mural, alone worth $350M. @Forbes pic.twitter.com/Ufu3taBoWM

