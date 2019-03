Ivan Ivanović otvorio dušu (video)

Nova sezona emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ počinje 5. aprila, a gošća premijernog izdanja biće novinarka Olja Bećković, najavio je Ivan Ivanović. Ocenio je i da u medijima u Srbiji ništa nije kako treba, već da vlada jednoumlje koje se razlikuje samo po količini bezobrazluka.

„Oljin povratak je velika stvar, i nekako je logično da ona bude prvi gost. Nije mogla da dođe kod mene na onoj staroj televiziji, ali sada su se stvorili uslovi da dođe“, rekao je Ivanović gostujući u Pressingu TV N1.

Podsetio je da je posle odlaska sa TV Prva imao samo jedan zahtev – „sloboda ili ništa“ – i da mu niko nije ponudio posao, osim Junajted grupe (United Group).

Koncept emisije ostao je isti – trajaće dva sata, radiće je ista ekipa, a produkcioni uslovi su izuzetni i, prema rečima Ivanovića, dosad neviđeni na kablovskoj televiziji.

Objašnjavajući razloge odlaska sa TV Prva, Ivanović je istakao dva ključna momenta – prvi je taj što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „učestvovao u laži“, optužujući ga za pretnje novinarki Studio B Barbari Životić, a drugi je kupovina TV Prva i način na koji je to izvedeno.

„Ta transakcija čudno miriše, to tvrdim i danas. Moja prognoza je bila da će Prva promeniti uređivačku politiku, i to se i desilo. Nisam želeo da mi šefovi budu neki ljudi, nisam mislio da su dovoljno dobri“, kazao je Ivanović.

Problemi počeli 2014. godine

Prvi problemi su, kako je naveo, počeli krajem 2014. i krenuli su benigno, „preporukama koje dobiješ u hodniku u prolazu“, ali je onda u ugovor uneta klauzula da scenario emisije mora da bude predat utorkom menadžmentu na odobrenje.

„Onda su se tabloidi pridružili i posatlo je nepodnošljivo. Za deset sezona bio sam ustaša, četnik, jugosloven, partizan, nepatriota, izdajnik, Đilasov potrčko, Šolakov potrčko, strani plaćenik… Osvanjavao sam na naslovnim stranama tabloida kao vođa opozicije, TV Hepi je na nacionalnoj frekvenciji imala 48 minuta specijalnu emisiju o mom penisu. Negde će se stvarno pojaviti tip koji misli da si izdajnik. Nije normalno da ideš pet puta godišnje u Odeljenje za visokotehnološki kriminal“, podsetio je on.

Poslednji političar koji je gostovao u emisiji „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ bio je Vuk Drašković, posle toga mu je usledila „zabrana“, odnosno mogao je samo da zove podobne političare na šta, kako je rekao, nije pristao.

Ako je gost bio Boris Tadić, smatrao sam da mora i Tomislav Nikolić

Podsetio je i da su pred predsedničke izbore 2012. gosti emisije bili i Boris Tadić, uoči prvog kruga, i Tomislav Nikolić, uoči drugog kruga.

„Tadašnjem delu kabineta Borisa Tadića nije se dopala ideja da gost bude Tomislav Nikolić. Nisam pristao na kompromis. Tada mi je direktor televizije Dejan Jocić rekao ‘šta nam to treba’. Rekao sam mu da moramo da budemo objektivni, i da ako dovedemo jednog moramo i drugog, i da pokažemo da nam je svejedno ko će da pobedi. I on je to prihvatio. Mala drama je bila oko emitovanja epozide sa Tomom, bili smo pod pritiskom, ali vodili smo tešku borbu, čak je i Toma na mitingu u Kragujevcu rekao da emisije neće biti, ali emisija je emitovana, i na profilu SNS-a emitovano je izvinjenje u kojem je stajalo da sam ja častan novnar“, ispričao je Ivanović.

Zatim je upitao kako smo onda došli do toga da predsednik Vučić smatra da je normalno da niko ko nije iz njegove stranke ne može da gostuje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Ivanović je rekao i da je menadžment TV Prva platio cenu jer su, prema njihovim rečima, posle svake emisije dobijali pozive iz kabineta predsednika Republike gde im je govoreno šta se Vučiću svidelo, a šta ne. Ukoliko to nije istina, predsednik Vučić bi trebalo da zna da menadžeri nekih televizija lažu o njemu, dodao je Ivanović.

U Hrvatskoj novinari protestuju, a ovde gledaju iživljavanje nad N1

Govoreći o stanju u medijima u Srbiji, Ivanović je ocenio da ništa nije kako treba.

„Mislim da u poslednje dve-tri godine svi napuštaju kvalitet, nema originalnih ideja, većina uzme stranu emisiju, prekopira je, pojeftini, nigde se ne bavimo suštinskim temama. Mislim da je sve pogrešno na nacionalnim frekvencijama, ne postoji nijedna za primer“, kazao je on, ističući da dve trećine budžeta televizija kontroliše država.

„Tako smo dobili jednoumlje, samo se razlikuju po količini bezobrazluka“, primetio je on.

Istakao je da su nacionalne frekvencije javno dobro dato u zakup privatnim licima koja moraju da ispunjavaju određene uslove, i koje na narednom konkursu mogu da izgube te frekvencije ukoliko se ne pridržavaju pravila.

„Gde najviše trpiš je ono šta tabloidi urade. To je savršeni orkestar, u kojem vidim zlu nameru i podaništvo režimu. Šta će oni da rade kada prođe ova vlast? Stvarno misliš da će da se bave novinarstvom? U poslednjih godinu dana smo se zauvek podelili na nas i njih. I tužan sam zbog toga. Zanemarli smo profesiju od koje živimo i mislimo da će samo od sebe da se reši“, upozorio je on.

Podsetio je i da hiljade novinara protestuje u Hrvatskoj zbog pritisaka na HRT-u, da su organizovali bojkot konferencije za štampu jednog ministra, a u Srbiji svi ćute kada se predsednik na konferencijama za novinare „iživljava“ na novinarima TV N1.

Ne podržavam upad na RTS, mogli su danima da protestuju ispred

Govoreći u upadu demonstranata u zgradu RTS-a na protestima u Beogradu, Ivanović je rekao da niko ko radi u medijima ne može da bude zadovoljan zbog toga, ali da je činjenica i da se na javnom servisu neke stvari ne rade kako treba.

„Ne mislim da treba da se upada, ali razumem bes. Građani su nezadovoljni sa razlogom – nemaš izveštaj sa protesta u Beogradu, a imaš iz Pariza, a da ne govorimo o gradovima u Srbiji. RTS ignoriše sopstvene građane. Ne mogu da kažem da mi je okej upad, ali mogu da kažem da bi bilo okej da su deset dana i noći proveli ispred televizije dok ih ne puste unutra“, rekao je on.

Rekao je i da je odbio poziv na organizatora da govori na protestima, jer je novinar i mora da napravi granicu u odnosu na svoje privatne stavove, ali da apsolutno podržava pravo svakog čoveka da iskaže nezadovoljstvo.

„Mi smo vlasnici države, država postoji da rešava naše probleme, svi oni rade za nas. Predsednik radi za nas, on je konkurisao za posao, molio nas i ubeđivao nas da je on pravi, i svaki dan ga slušamo kako mu je teško. Ako ti je teško, nemoj više da radiš“, poručio je on.

Rekao je i da ima kritički odnos prema opoziciji koja misli da je mnogo bitnija nego što stvarno jeste, ali da u srednjoškolcima i studentima vidi nadu da će probuditi svoje roditelje.

(N1)