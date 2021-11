Izabrana reč 2021. godine i da, ima veze sa koronom

Termin ‘vax’ ili ‘vaxxed’ (engl. vakcina, vakcinisani) izabran je za reč godine od leksikografa Oksfordskog rečnika engleskog jezika (OED), javlja BBC.

Upotreba reči koje se odnose na vakcine naglo je porasla u 2021. zbog Covida, pri čemu su reči dvostruko-vakcinisani, nevakcinisani i antivakseri reči koje su bile posebno često u upotrebi.

Glavna urednica OED-a Fiona Mekferson kaže da je ta reč bila njihov očigledan izbor jer je ostavila „najupečatljiviji uticaj u društvu“.

Popularnost ove reči seže barem do osamdesetih godina prošlog veka, ali prema našem korpusu retko je korišćena do ove godine. Kada se tome još doda svestranost ove reči u formiranju novih reči poput ‘vaxxie’ (slikanje selfija dok primate vakcinu), vax-a-thon (masovna vakcinacija), vaxinista (onaj koji se hvali da je primio vakcinu i promoviše to na razne načine) – postalo je jasno da je reč ‘vax’ ta koja se izdvojila iz gomile drugih reči – pojasnila je Mekferson.

Vax i vaxx su prihvaćeni načini pisanja, ali oblik s jednim x je češći.

