Iznenadio mnoge: Milioner otkrio 4 neočekivana saveta kako se obogatiti

Milioner Nejton Laka je napisao knjigu pod nazivom „How to Be a Capitalist Without Any Capital“ u kojoj je podelio savete kako da se obogatite. On je imao samo 100 dolara kad je osnovao softversku kompaniju, a pet godina kasnije ista je procenjena na višemilionsku cifru, prenose mediji.

Kaže kako danas bogataši ne igraju po „starim pravilima poslovanja koji slede mase“. Umesto toga otkrio je ova četiri pravila:

1. Nemojte se fokusirati na samo jedan posao ili poduhvat

– Standardni savet da se postane stručnjak u jednom polju daje jednu tačku za propast. Zbog toga ne možete graditi bogatstvo oko samo jedne stvari, jer ako ta jedna stvar ne uspe, propali ste.

2. Kopirajte konkurenciju

– Smišljanje neke neverovatne nove ideje nije pravi put ka bogatstvu. Ključ bogaćenja je da kopirate druge i samo dodajte nešto svoje tim idejama.

3. Nemojte postavljati ciljeve

– Moraćete ponovno da se motivišete da sebi zadate cilj. Puno je bolje svakog dana raditi na sistemu koji će vam svakodnevno davati nešto čemu ćete se radovati, rekao je Laka.

4. „Prodajte krampove kopačima zlata“

Ovaj bogataš smatra da treba zaraditi na radu drugih.

– Rudari su se susretali s groznim uslovima dok su putovali na zapad. Nakon što su stigli, shvatili su da im trebaju krampovi da bi bolje kopali. Pa su se drugi zaputili tamo i rudarima prodavali krampove i tako se obogatili s manje napora. Ako je, na primer, velika ponuda dostava hrane, nemojte se pokušati takmičiti s njima nego im ponudite nešto od čega svi zavise, rekao je ovaj bogataš.