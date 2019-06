Japanac otkrio urnebesno značenje tetovaže žestokog momka sa Ade

Poznato je da su tetovaže sa japanskim i kineskim mudrim mislima prilično popularne poslednjih godina, ali neretko se dogodi da na kraju njihovo značenje bude potpuno promašeno, čak i urnebesno kada se prevede na naš jezik.

Japanac Kotaro oženjen je Srpkinjom i vodi blog o povezanosti Japana i Srbije koji se zove „Tokio do Srbije“, a sa korisnicima Tvitera podelio je jedno svoje beogradsko iskustvo.

When I was walking around at Ada Cigalija beach in 2012, I saw a macho-tough serbian guy with a huge tatoo on his right arm. There were four letters in Japanese language. It was written there "公衆便所”, which means "Public Toilet".

I didn't talk to him but just did a thumbs-up. https://t.co/jZ6yUHTfvE

— Kotaro (@KotaroSrbija) June 12, 2018