Supruga najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, Jelena Đoković objavila je na društvenoj mreži Tviter video-klip u kom je prikazala kako je ošišala svoju „bolju polovinu“.

„Došlo je vreme da šišam svog muža – pećinskog čoveka“, rekla je Jelena Đoković na početku video-klipa.

A kako je izgledao „pećinski čovek“ Novak Đoković pre i posle šišanja, možete videti u video-klipu kog je Jelena Đoković podelila sa obožavaocima.

From caveman to my man ❤️ #nottobad @DjokerNole 💁‍♀️🥰🤣 U ovom vanrednom stanju, svašta novo čovek nauči 😂💇🏻‍♂️🤪💁‍♀️ pic.twitter.com/eYSXGBejJa

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) April 28, 2020