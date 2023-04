Jezivije ne može: Evo kako izgledaju usta zmije dok zeva, prizor je kao iz horora (video)

Većina ljudi ima određeni strah od zmija, bilo da je fobija bilo da je tek uobičajen strah ili pak samo strahopoštovanje, međutim, čak i oni kojima su zmije simpatične nakon ovog prizora možda će promeniti mišljenje.

Zmije kao i većina životinja zeva, a dok su nam druge životinje uglavnom preslatke dok zevaju, kod zmija to izgleda malo jezivo. Zmija prilikom zevanja iščaši i u potpunosti razvije svoju čeljust i pokaže oštre i otrovne očnjake, a potom je tako dislociranu namešta u prirodan položaj.

Uglavnom, uverite se sami…

Have you ever seen a snake yawn? pic.twitter.com/nY2zlLb2Pr

— Creepy (@creepy_org) April 20, 2023