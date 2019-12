Kinezi stvorili hibrid majmuna i svinje, naučnici u svetu preplašeni (video)

U Kini su stvoreni prvi hibridi svinje i majmuna, ali nisu preživeli duže od sedam dana, saopštili su tamošnji naučnici.

“Ovo je prvi put da su uspešno stvorene himere majmuna i svinje”, rekao je Tang Hai iz državne laboratorije za matične ćelije i reproduktivnu biologiju u Pekingu.

Naučnici tvrde da su ovo učinili kako bi našli način da uzgoje ljudske organe u životinjama, da bi mogli da ih transplatuju.

Ove kreature, prasići koji su imali genetski materijal makaki majmuna u srcu, jetri, slezeni, plućima i koži, bili su “normalni” nakon rođenja. U embrione prasića, stare pet dana, ubačene su matične ćelije majmuna koje su u sebi imali fluorescentni protein, kako bi istraživači mogli da vide gde su ćelije završile u telu.

Još uvek nije poznato zašto su himere uginule, ali naučnici tvrde da je uginulo i osam drugih prasića iz istih legla, koji u sebi nisu imali majmunske ćelije, pa smatraju da je problem u procesu oplodnje, a ne u himerizmu.

Ipak, istraživanje je naišlo na negodovanje pojedinih naučnika, koji nisu pobornici stvaranja himera – iz etičkih razloga.

Neurolog Daglas Munoz iz “Queen” Univerziteta u Kingstonu u Kanadi saopštio je da ga ovakvi eksperimenti plaše.

“To što smo počeli da manipulišemo životnim funkcijama na ovaj način, a da u potpunosti ne znamo kako to isključiti ili zaustaviti ako nešto pođe po zlu, zaista me plaši”, rekao je on.

Ipak, Kinezi nemaju namjeru da stanu, prenosi “Radiosarajevo.ba”.

U julu su predložili da stvaraju majmune s “ljudskim” mozgom, kako bi bolje proučavali bolesti kao što je Alchajmerova.

Treba dodati i da su Amerikanci napravili hibrid čoveka i svinje u San Dijegu, pre dve godine. Ovo stvorenje živelo je 28 dana.