Koje su boje loptice: Iluzija zbog koje su i naučnici u nedoumici (video)

Loptice na slici izgledaju crvene, plave ili zelene boje na prvi pogled, ali su zapravo sve u istoj nijansi bež boje.

Radi se o optičkoj iluziji koja se pojačava kada se slika gleda iz veće daljine, a slabi kada se približi.

Kreator slike sa lopticama je Dejvid Novik, profesor na Teksas univerzitetu u El Pasu.

Objašnjenje zašto nam loptice izgledaju kao da su u drugoj boji, a ne u originalnoj bež, govori o načinu na koji ljudsko oko razume boje.

​„U suštini, iluzija radi jer je naše oko prilagođenije da prepoznaje oblike nego boje“, kaže Novik za „Lajvsajens“.

Dok su je oblik loptica istovetan kada je u pitanju svih 12, međutim, njihova boja se naizgled menja jer „upija“ okolne boje, budući da preko njih prelaze linije u jednoj od tri boje, plavoj, crvenoj ili zelenoj.

Tried adding some movement to a classic optical illusion by @NovickProf . I take no credit for this, just experimenting with stuff. #b3d #blender3d #Eevee pic.twitter.com/Qvsdw2a4ET

​U ovoj iluziji, lopticama boju „daje“ ona koja prelazi preko njih, ali ne i one koje su u pozadini. Dakle, ako preko loptice prelaze crvene linije, a iza nje su plava i zelena, loptica će izgledati crveno.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

— David Novick (@NovickProf) June 14, 2019