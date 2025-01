Kolekcionar iz Niša prikupio skoro 20.000 starih novčanica

Za dve decenije koliko se bavi kolekcionarstvom, Nišlija Jovan Čuljković uspeo je da prikupi veliki broj najrazličitijih antikviteta i kolekciju od čak 20.000 starih novčanica.

Najveći broj novčanica, njih oko 15.000 je iz perioda pre, za vreme i posle inflacije u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Najvrednije su iz Kraljevine Jugoslavije, one koje su među prvima štampane, to su najvrednije novčanice, mada meni su sve drage. Ima tu i inostranih. Veliki izbor. Imam iz Severne Koreje koje se ređe nabavljaju, puno toga“

Vrednost jedne stare novčanice, naročito onih retkih ih iz Kraljevine Jugoslavije može da dostigne vrednost od 5.000 do 10.000 evra.

„Kod novčanica je jako bitno da su retke i da su očuvane, da su u odličnom stanju, da nisu bile u prometu, presavijene. Onda im je cena mnogo veća“

Čuljković je kazao da se stare novčanice sve teže i teže nabavljaju jer ima puno kolekcionara koji ih sakupljaju, ali ih nema puno jer su ih ljudi ranije bacali, ne shvatajući da će jednog dana biti vredne. Takav je slučaj sa novčanicama iz Kraljevine Jugoslavije i iz perioda hiperinflacije.

„Sve manje i manje ih ima. Bilo ih je puno i cena im je bila vrlo niska. Međutim sada je počela cena njihova da raste i sve manje se pojavljuju u ponudi. Mnogi su ljudi bacali. Ima jedan slučaj to mi je pričao čovek iz sela Tešica. Kada sam ga pitao da li imam da od njega otkupim neke novčanice, on mi je rekao da je imao pun kofer iz Kraljevine Jugoslavije, ali mu je smetalo, mislio je da je bezvredno i bacio. Kada sam mu rekao koja može da bude vrednost čovek se razočarao“

On je rekao da su mu od brojnih antikviteta koje je sakupio veoma drage figure iz praistorije, a posebno je ponosan na svoju kolekciju meteorita.

„Skupljam metorite i napravio sam jednu veću kolekciju. Slučajno sam jedan pronašao. Ja sam mislio da je to poludragi kamen. Nisam bio upućen i nisam znao da je reč o meteoritu. Jednom prijatelju sam pokazao i rekao vidi što sam našao lep dragi kamen. Međutim, on se razume mnogo bolje u meteorite i on mi je rekao da je u pitanju meteorit. Oduševim se i onda počnem i da malo čitam o meteoritima, da ih proučavam i počnem da tragam. To je jako velika strast, velika pasija skupljanje meteorita, onda sam se posvetio tome jedno duže vreme i imam jednu lepu kolekciju“

Čuljković kao član udruženja kolekcionara „Via Antika redovno učestvuje na sajmovima koje to udruženje organizuje u Domu vojske, tako da svi zainteresovani mogu da vide deo antikviteta koje je do sada prikupio.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

