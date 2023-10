Koliko novca (je red) staviti u kovertu za svadbu? Za prijatelje i do 300 evra, a evo šta se smatra minimumom

Ima i onih koji za venčanja odvajaju sume u vrednosti nečije plate

Jesen je vreme svadbi, a goste ponovo muči pitanje – koliko novca staviti u kovertu? Dok se jedni vode pravilom „dajem onoliko koliko košta stolica“, drugi smatraju da je pristojno dati koji evro više. Ipak, ne postoji norma koja određuje koliko je potrebno izdvojiti iz novčanika, a pojedini mladenci priznaju da su čak dobijali i prazne koverte.

Jedna Nišlijka skoro je odustala od odlaska na svadbu. Razlog je, kako kaže za Telegraf.rs, to što u kovertu ne može da stavi više od 100 evra.

– Odlučila sam da propustim svadbu. Danas je postalo sramota staviti u kovertu samo 100 evra. Bez 200, na svadbu se ne ide, a toliko trenutno nemam – priča nam ona.

Sa druge strane, ima i onih koji smatraju da je 100 evra sasvim pristojna suma. Naime, vode se time koliko košta stolica. Ukoliko njihovo mesto vredi između 40 i 50 evra, onda je 100 dovoljno da pokrije ono što pojedu i popiju, ali i da mladencima ostane nešto „preko“.

– Sve zavisi od toga gde pravite svadbu. U Beogradu su cene stolica mnogo veće od onih u manjim gradovima Srbije, 100 evra je sasvim u redu, nikada ne bih odustala od svadbe zbog toga. Realno, ako pogledamo, nigde stolica ne košta više od 50 evra, tako, ako ja u kovertu stavim 100, mladenci će od mene i zaraditi, ali i pokriti trošak – navodi jedna Beograđanka.

Drugi smatraju da ako su „plus jedan“ na svadbi, treba da daju manje od onog ko je pozvan, dok po nekim pravilima osoba koja je pratnja ne treba da daje novac. Ipak, ima i onih koji za venčanja odvajaju sume u vrednosti nečije plate.

– Minimum je 200 evra. Zavisi koliko sam blizak sa osobom kod koje idem. Ako mi je poznanik 200, ako smo bliski prijatelji 300, a za kumstvo nikako manje od 500 evra – navodi jedan Beograđanin.

Mladenci dobijali i prazne koverte

Kako nam pričaju mladenci koji su skoro odlučili da ozvaniče svoju ljubav, cela priprema svadbe više je muka nego uživanje. Čini se da je ženama gore. Objašnjavaju da potraga za venčanicom traje dugo, a cene obaraju sa nogu. Sa druge strane, uglavnom je mlada ta koja brine o dekoraciji, torti, ali tu su i šminka i frizura koje se zakazuju mesecima, a u nekim slučajevima i godinu dana unapred.

Ipak, većina novopečenih bračnih parova kaže nam da su posle svadbe bili u plusu. Neki čak i do 5.000 evra.

– Ne mogu da kažem konkretno koliko nam je ko dao para. Sve zavisi. Neko je dao 50 evra, a neko i 300. Ipak, kad smo sve sabrali, posle svadbe smo bili u plusu oko 5.000 evra – kaže nam Beograđanka koja je skoro stala na ludi kamen.

Sa druge strane, neki parovi se i nisu toliko usrećili, te navode da su nakon otvaranja koverte doživeli šok – bile su potpuno prazne.

– Ne verujem da je slučajnost, jer se ne bi desilo da novac ispadne iz 2-3 koverte. Sasvim je u redu ako nemaju, nije bitno koliko novca će ostaviti, ali prazna koverta je sramota i vređanje mladenaca – tvrdi druga Beograđanka.

Neki kumovi daju 200, a neki više od 500 evra

Kako smo nedavno pisali, jedan Beograđanin ispričao je kako je na svadbi na kojoj je bio kum u kovertu je stavio 200 evra, a prijatelji su mu rekli da je ta cifra premala. Ipak, on tvrdi da je venčanje bilo organizovano samo u opštini, a bili su prisutni samo kumovi i mladenci. Uz novac, madoj je kupio poklon, a pojedinci tvrde da je to i dalje malo, bez obzira na to što nije bilo velikog slavlja i stolica.

– Dao sam 200 evra i poklon za mladu. Mislim da je to sasvim u redu, jer slavlja nije bilo, a kum mi se srdačno zahvalio i rekao da nije trebalo ništa, kao i da mu je najbitnije što sam prisustvovao – rekao je ovaj Beograđanin.

Kako za Telegraf.rs objasnila sociološkinja Jelena Radović, sve zavisi od dela Srbije u kom živimo, kao i da kumovi zapravo nisu dužni da daju novac za proslavu.

– Ni u kom slučaju kumovi nisu dužni da daju novac, da plaćaju svadbu. Sve je na nivou individualnog dogovora i neke tradicije koja se poštuje u određenim krajevima. Sve više se susrećemo sa interesantnim svadbama koje ne podrazumevaju tradicionalne norme, ali ih se držimo. Niko nije dužan nikome ko se venčava da bilo šta plaća niti da snosi tuđe troškove – navodi ona.

Ipak, onda se postavlja pitanje – ako su nas naši bliski prijatelji izabrali za kuma ili kumu i pružili nam tu čast, da li je sa naše strane korektno da ne učestvujemo u troškovima? Jelena Radović kaže da definitivno jeste, jer se kum bira iz srca, a ne zbog novčanika.

– Prećutni dogovor je da se od kuma dobije najviše novca, ali mi ih ne biramo u odnosu na materijalni status, već koliko ih volimo i koliko su nam dobri prijatelji i koliko smo jedni drugima privrženi. Ako kum nije u situaciji da da jedan jedini dinar, mladenci bi to trebalo da razumeju – zaključuje sociološkinja, piše Telegraf.rs.

