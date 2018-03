Konačno rešena misterija: „Vanzemaljac“ iz Atakame je zapravo… (foto, video)

Konačno je rešena misterija mumije koja je pronađena u napuštenom rudarskom gradu La Noria u pustinji Atakama u Čileu.

Iako se nagađalo da reč o stvorenju vanzemaljskog porekla, posle 15 godina od pronalaska ovog kostura, saznalo se da se radi o devojčici sa nekoliko mutacija na genima.

"Was a Tiny Mummy in the Atacama an Alien? No, but the Real Story Is Almost as Strange" by CARL ZIMMER via NYT Known as “Ata,” the six-inch-long skeleton was discovered in Chile and may have had genetic mutations causing a bone disorder never before documented.http://ift… pic.twitter.com/ZOkqV0QM11

— Daily News (@NewsDaily112) March 23, 2018