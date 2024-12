Kupila je novogodišnju jelku za 5000 dinara, ljudi umiru od smeha: Evo kako izgleda za te pare (foto)

Korisnica društvene mreže Iks, Kejtlin iz SAD, podelila je fotografiju božićne jelke koju je kupila za 45 dolara (oko 5.000 dinara), ali kada ju je donela kući, priznala je da je bila razočarana.

– Ovo drvo mi se svidelo kada sam ga videla među ostalim drvećem, ali sam ga onda donela kući i shvatila da je zapravo potpuno ludo – napisala je ona i dodala da je vrh drveta dugačak oko 2 stope, odnosno oko 60 cm

I loved this tree when I saw it in the Christmas tree lot but then I got it home and realized that it’s actually completely insane pic.twitter.com/pfLPOzHxKn

— c a i t l i n (@hello__caitlin) December 16, 2024