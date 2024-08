Kupila je ovu jeftinu sitnicu i potpuno zaboravila na nju: Zanemela je kada je saznala za njegovu pravu vrednost

Zanemela je kada je na kraju saznala za njegovu pravu vrednost!

Kada je Debra Godart (Godar) izvukla prsten iz svoje stare kutije, nije ni slutila da se u njoj krije prava stvar, dragocenost vredna čak 552.000 evra!

Ova neverovatna priča počinje kada je Debrina majka kupila ovaj prsten za samo 10 funti. Nakon 33 godine, Debra ga je ponovo izvadila, očajna nakon što je njena majka izgubila sav novac zbog prevare rođaka.

U nadi da bi mogao vredeti oko 750 funti, odnela ga je zlataru na procenu. Ali umesto toga, stručnjak je otkrio da je prsten zapravo dijamant od 26,27 karata!

Nakon što je prodat na aukciji, Debra je zaradila neverovatnih 552.233 evra, nakon odbijanja aukcijskih troškova 2019. godine! Ova neočekivana sreća sada pomaže Debrinoj majci, Jun Boul, u lečenju.

Ring bought at boot sale for £10 and kept in a box for 33 years is DIAMOND worth £740,000https://t.co/czgmPIeSEX pic.twitter.com/OLV0LCm23P

— The Scottish Sun (@ScottishSun) February 3, 2019