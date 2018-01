Lažni iscelitelj nastavio da vređa uglednog lekara: Jakovljević je bio u pripitom stanju, da li je on doktor ili mafijaš?

Posle priznatog hirurga Mome Jakovljevića, oglasio se i lažni iscelitelj (za sebe kaže da je doktor, a samo bog iscelitelj) Alen Azarić oglasio se nakon incidenta koji se juče dogodio u Jutarnjem programu, kada ga je poznati hirurg Momčilo Moma Jakovljević nazvao šarlatanom i napustio studio u toku polemike o alternativnoj medicini.

Umesto da smiri strasti Azarić je u saopštenju izvređao Jakovljevića, naveo da je bio u pripitom stanju, da se ponašao kao baba na pijaci, ali i da je pokušao da mu naudi sa ljudima sa druge strane zakone. Zbog toga kaže kako Jakovljević mafija pa se pita da li je doktor ili mafijaš.

Ipak, nije zaboravio da kaže kako ceni doktore zvanične medicine i da ne razume nijedan razlog za vređanje koje je doživeo od Mome Jakovljevića.

– Gostovanje sam prihvatio, kao ideju da pričam sa kolegom, iako me on tako nije doživeo, o onome što smatram da treba omogućiti ljudima u našoj državi, a to je da imaju pravo na izbor lečenja. Ja cenim i poštujem moje kolege doktore zvanične medicine i ne vidim nijedan razlog vređanja od strane doktora Mome Jakovljevića, koji je izneo niz uvreda na moj račun, nazivajući me šarlatanom. Pitam se, zbog čega kod njega radi toliko sujeta i zašto neuvažava mene, prvenstveno kao osobu, a zatim i kao kolegu, neshvatajući da vređanjem mene i dodeljujući mi ružne nazive, vređa i ljude koji su odlučili da se leče kod mene – kaže Azarić.

Dodaje da nijednog trenutka nije padao u vatru, već da je poštovao svog sagovornika:

– Dok je on, u vidno pripitom stanju, mene vređao i dodeljivao pogrdne epitete, ponašajući se kao baba na pijaci i onako kako ne dolikuje jednom školovanom čoveku i doktoru. Pritom, ni jednog momenta nije želeo da priča o medicini, što sam mu to ponudio, zaključivši povišenim glasom kako ja nemam pojma o medicini, iako nije imao hrabrosti da odmeri svoje znanje samnom. Nikoga ne vređam, niti ponižavam, ali ne mogu da se ne zapitam kako neko daje sebi za pravo da omalovažava dokaze, s obzirom na to da sam ja prvenstveno sebe izlečio od malignog obolenja i živ sam dokaz da je moguće izlečenje alternativnom medicinom. Pored toga, postoji još mnogo ljudi koji su se izlečili mojom metodom, a jedan od najsvetlijih primera je mali Jasmin Jusufović, koji je bio samnom gost u jednom od jutarnjih programa na pomenutoj televiziji i ispričao svoje iskustvo kako su ga doktori sa onkologije pustili kući da umre, dajući mu tek mesec dana života.

– Zahvaljujući mojoj metodi lečenja, Jasmin je danas živ čovek, iako je imao sedamdeset metastaza u telu. S toga ja pričam istinu za koju dajem i dokaze. Kako nije mogao da se izbori, kolega Moma je demonstrativno napustio studio, a potom okrenuo ljude iz Bezbednosno obaveštajne agencije, kako bi im objasnio da treba da me uhapse, ali nije mogao ništa da uradi, jer sam neko ko radi sve legalno, počev od zaposlenih koji su uredno prijavljeni, do toga da na lek koji uvozim, redovno i uredno plaćam sve poreze i ispunjavam svoje obaveze prema državi. Kada nije uspeo tu, pokušao je napraviti dogovor sa ljudima sa druge strane zakona, ali je i tu naišao na neodobrenja, jer ljudi vrlo dobro znaju ko sam ja i da nisam folirant i prevarant.

U daljem tekstu on se pita da li je Jakovljević doktor ili mafijaš, prenosi Telegraf.

– Pitam se, kako neko ko je visoko obrazovan, ko poništava moj doktorat na fakultetu za prirodnu medicinu i sve diplome koje imam u okviru zdravstva kada je u pitanju alternativa, daje sebi za pravo da se tako ponaša i ne mogu da se ne zapitam da li je Momo Jakovljević doktor ili mafijaš, kada tako mafija okolo. Ja ne pljujem i ne prozivam nikog i za sve svoje reči imam dokaze, a pojedincima neka je na čast, jer neki prvo napadaju javno, a potom kada ne uspeju u svojim namerama, „biju“ iza leđa.

– U ovom slučaju, naišli su na otpor, jer ja nisam ni lažov, ni prevarant.Ljudi kojima sam pomagao stoje iza mene i poštuju me, a to mi znači mnogo više od podrške bilo kog kolege – rekao je Azarić i još jednom ponovio da ću podići tužbu protiv Mome Jakovljevića, zbog ponižavanja i uvreda i omalovažavanja njegove doktorske diplome.