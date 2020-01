Legla u krevet sa mužem, zatim je usledio šok (foto)

Nakon dve godine veze, odlučili su da se venčaju, a na medenom mesecu da spavaju zajedno.

Stefani Miler (23), socijalna radnica iz Njujorka, odrasla je u hrišćankoj porodici, a odluka da sa se**om čeka sve do braka bila joj je sasvim normalna i prirodna.

2013. godine je upoznala svog sadašnjeg supruga Endrjua (31), a vezu su počeli 2015. Par nije znao kakvo je njeno stanje sve do medenog meseca.

Nakon dve godine veze, odlučili su da se venčaju, a na medenom mesecu da spavaju zajedno.

– Prvi put imali smo teškoće s penetracijom, ali smo mislili smo da je potrebno da se opustim. Zatim sam dobila gljivičnu infekciju i bilo mi je jako neprijatno. Nikada to nisam imala, a trajala mi je tri meseca zbog raznih lekova koji nisu delovali – ispričala je ona za Dejli mejl.

Kada se oporavila od infekcije, mislila je kako će sada moći da vodi ljubav sa mužem. Posetila je 2018. ginekologa koji joj je otkrio kako ima vaginizam – bolni grč mišićja materice.

