Ljudi gledaju satima i ne mogu da shvate: Šta nije u redu na ovoj ilustraciji? (foto)

Vi ste genije ako shvatite šta nije u redu na ovoj ilustraciji

Slika štale koja se nalazi na selu na prvi pogled može izgledati sasvim normalno. Međutim, ako bolje pogledate, primetićete detalj koji kvari ovu sliku.

Možete li je rešiti?

Brain teaser: Spot the mistake in this image of a barn in 5 seconds & prove you're a genius #trending #latest https://t.co/lDc2wxoVyT

— Indiatimes (@indiatimes) June 9, 2024