„Made in Serbia“: Visoki evropski zvaničnik obožava ovaj modni detalj (foto)

Izvestilac Evropskog parlamenta Dejvid Makalister rado nosi kravate proizvedene u Srbiji, otkrio je potpredsednik Vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Minister #Dacic 🇷🇸 with @davidmcallister 🇪🇺, Chair of the @Europarl_EN Foreign Affairs Committee. Friendly meeting in #Belgrade with 👝👔 #madeinserbia pic.twitter.com/uBUUiusRmH

— FA_Serbia 🇷🇸 (@SRBDiplomacy) February 28, 2019