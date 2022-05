Malo ko zna razliku: Dve reči na ambalaži otkrivaju da li je sok zdrav

Specijalisti za ishranu preporučuju konzumiranje pet porcija voća dnevno, a mnogi taj zahtev ispunjavaju konzumiranjem sokova.

Takođe, zanemaruje se činjenica da flaširani proizvodi imaju aditive koji ih, kako se smatra, ne čine savršenim saveznicima za zdravlje.

Pazite na etiketu

Nutricionista Ejlen Behan objašnjava da je jedan od faktora koji se najmanje uzima u obzir prilikom konzumiranja ovih proizvoda visok dodatak kalorija, što ih čini jednakim ili lošijim od gaziranih ili bezalkoholnih pića. Pored toga, imaju i visok nivo konzervansa.

Ona tvrdi da je na etiketi jedan od ključeva za saznanje da li je sok 100 odsto prirodan, jer oni na kojima piše „piće” ili „voćni koktel” sadrže originalno voće u minimalnom procentu, što umanjuje njegovu pravu nutritivnu vrednost.

„Porcija voća od pola šolje sadrži oko dva grama vlakana i dosta vitamina A i C. Porcija povrća od pola šolje sadrži jedan do dva grama vlakana, puno vitamina A i C i praktično nema natrijuma. Većina sokova od voća i povrća sadrži malo vlakana, a neki mogu da sadrže i veliku količinu natrijuma“.

Cela narandža pet puta bolja

Konzumiranjem voća i povrća u soku oni gube svoja antioksidativna svojstva prisutna u koži i ljusci. Jedna studija je pokazala da cela narandža sadrži do pet puta više antioksidanata nego čaša soka od pomorandže. Antioksidans se nalazi u beloj pulpi i membranama koje razdvajaju narandžaste segmente jedan od drugog.

Stoga se preporučuje izbegavanje flaširanih sokova, a preporučuju sveže mešani sokove. Ukoliko želite da ispunite dnevne potrebe za ishranom, idealno je da sa sobom nosite sitno voće, koje, osim što pomaže u borbi protiv problema kao što je gojaznost, može da smanji i rizik od srčanih oboljenja. Osim toga, unos čvrstog voća i povrća izaziva osećaj sitosti, čime se izbegava anksioznost „grickanja“ između obroka.

Behan preporučuje da uvek pažljivo pregledate etikete, uzimajući u obzir ne samo broj kalorija po porciji, već i procente natrijuma i šećera koji ni na koji način ne predstavljaju blagostanje za zdravlje, preneo je portal „Magazin Novosti“.

