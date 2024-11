Mapa prikazuje šta bi se dogodilo s teritorijama evropskih država kad bi se nivo mora spustio za 1 km

Obično vidimo projekcije teritorija koje prikazuju šta će se dogoditi ako nivoi mora nastave da rastu, ali ova mapa prikazuje suprotno.

Šta kad bi nivo mora pao za 1000 metara?

Paaa, za Srbiju to ne bi mnogo toga promenilo jer nemamo izlaz na more, ali došlo bi do spajanja kontinenata i ostrva, pa Velika Britanija, Island i Irska više nisu otcepljeni od ostatka Evrope, a najveći dobitnik je definitivno Norveška.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com