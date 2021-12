Mask otkrio kada će početi sa ugradnjom mikročipova u ljude

Vlasnik kompanije Tesla i jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Ilon Mask, izjavio je da se nada da će njegova kompanija Neuralink sledeće godine početi sa ugradnjom mikročipova u ljude.

Kompanija Neuralink osnovana je 2016. godine i ona se bavi razvijanjem čipova (moždanih implanta) kojima će biti omogućena komunikacija sa kompjuterima i koji će podsticati moždanu aktivnost

Cilj kompanije je razvoj interfejsa mozak-kompjuter koji će omogućiti povezivanje ljudi i računara. Ovo se pre svega odnosi na ljude koji boluju od paralize i koji bi na taj način mogli da komuniciraju preko telefona ili računara.

Mask je tada obrazložio da bi sistem mogao da se koristi za lečenje Parkinsonove i Alchajmerove bolesti, kao i za očuvanje moždanih funkcija, prenosi poratl Bizlajf.

Tokom nedavnog javljanja uživo na Vol strit žurnal samitu, Mask je otkrio planove kompanije.

“Neuralink dobro funkcioniše kod majmuna i testovi pokazuju da je vrlo siguran i tako može biti i uklonjen”, rekao je i dodao da se nada će, ako bude dobio dozvolu regulatora, uređaj biti isproban na ljudima sledeće godine.

On je i tvitovao na ovu temu.

I seriously hope it gets to the point where Neuralink could help my husband. Like with memory and delusions. Why not?

The part of his brain that is dead just needs to be "replaced."@elonmusk what's the timeline on something like Neurualink helping with memory loss from stroke? https://t.co/7hvf1dibAG

— Jeremy Judkins 🎄 🏝 (@teslafsdbeta) December 7, 2021