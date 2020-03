Matematički trik postao hit: Zašto nas to nisu naučili u školi?

Korisni matematički trik koji vam može mnogo vremena postao je viralan, a svi koju su ovo tek sada saznali, pitaju se samo jedno – zašto nas ovo nisu naučili u školi?

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.

— Ben Stephens (@stephens_ben) March 3, 2019