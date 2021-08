Medju 140 takmičarki u pripremanju banice i studentkinja iz Niša

Studentkinja Danica Tasić iz Niša učestvovala je medju 140 takmičara i takmičarki u pripremanju tradicionalne vrste pite – banice na nedavno završenim „Danima banice“ u Beloj Palanci.

Tasić, koja završava treću godinu komunikologije na niškom Filozofskom fakultetu, u Beloj Palanci napravila je „sukane banice“ i od „razvlačenih kora“.

Reč je o specijalitetima koje zahtevaju posebno umeće, jer se kore ne kupuju, već „suku“, odnosno „razvlače“.

Tasić je za agenciju Beta rekla da je u Beloj Palanci za svoje banice dobila sve pohvale posetilaca i drugih učesnika takmičenja.

„Prvi put sam se takmičila i bilo mi je veoma zanimljvo, mada je mojim kolegama i koleginicama sa fakulteta sve to dosta čudno. Čudno im je što volim da u kuhinji stalno nešto kuvam, mesim. Medjutim, to je nešto što volim i što me opušta“, izjavila je Tasić.

Ona je kazala da je sa 15 godina naučila da pravi pitu od kora koje se ručno razvlače, a potom i „sukanu“ pitu.

„Od malena volim da spremam u kuhinji, naučila sam uz pomoć recepata i od drugih ljudi. Najbolje se uči tako što nešto spremiš, a onda sledeći put dodaš ili oduzmeš nešto što ti se nije dopalo“, rekla je Tasić.

Prema njenim rečima, spremanje banica „nije komlikovano“ jer su za kore potrebni samo brašno, voda i so.

Za pripremu jedne banice, dodala je, potreban joj je jedan sat i još jedan sat za pečenje.

(Beta)

