Metod 50-30-20 neverovatno štedi novac, svi milioneri ga koriste, probajte ovako da planirate budžet

Verovatno vam se ponekad nam se čini da ćete sa povećanjem plate konačno moći da priuštite željenu kupovinu.

Ako se vaš prihod poveća, broj troškova će se takođe povećati. A da biste raspodelili svoj raspoloživi prihod tako da imate dovoljno za dugo očekivane akvizicije, koristite pravilo 50/30/20. Tako je štednja efikasnija.

Mnogi od nas veruju da planiranje budžeta vodi ka stalnom samoograničavanju i da je mnogo bolje živeti bez brojanja novca. Međutim, to nije uvek tako, jer je mnogima poznata situacija kada ne razumete gde vam je otišla plata početkom meseca. Zato je vredno računati svoje troškove i kontrolisati ih, jer se jednog dana može ispostaviti da sebi to ne možete priuštiti.

Planiranje budžeta je posebno važno ako imate porodicu i decu. To je zato što ste u ovom slučaju odgovorni ne samo sebi, već i onima koji zavise od vas. Na primer, ne možete uvek da priuštite veliku impulsivnu kupovinu ako znate da morate da kupite stvari za sezonu povratka dece u školu.

Međutim, to nije razlog za uznemiravanje, jer će vam kompetentno planiranje budžeta i troškova pomoći da priuštite skupu željenu kupovinu i ostavite sredstva za plaćanje potrebnih računa. Govorimo o metodi 50/30/20, koja će vam dati priliku da mudro upravljate novcem.

U osnovi, ideja iza 50/30/20 je da svoj prihod domaćinstva, ili sopstveni prihod, podelite u tri kategorije.

Kategorija „Neophodni troškovi“ – 50%

Prema ovoj kategoriji, polovina vašeg mesečnog budžeta treba da ide na obavezne troškove. To uključuje kupovinu namirnica, plaćanje računa, hipoteku i troškove kredita, iznajmljivanje kuće, plaćanje goriva za sopstveni prevoz ili javni prevoz.

Kategorija „Želje“ – 30%

Trebalo bi da potrošite ovaj procenat svog budžeta na ostvarenje svojih snova. Ovde se radi o odlasku u restorane, raznim nebitnim kupovinama, plaćanju za svoje hobije i tako dalje.

Kategorija „Štedni račun“ – 20%

Petina vašeg mesečnog budžeta treba preneti na poseban štedni račun, koji je namenjen štednji za neku svrhu. Uplata na kredit, putovanje sa celom porodicom, renoviranje stana. Potrebno da uštedite deo novca da biste ostvarili svoj cilj.

Ipak, ne može svako da izdvoji 20% da uštedi, ali kada situacija dozvoljava, pokušajte da svakog drugog, trećeg meseca ostavite 1/5 plate sa strane kako biste ostvarili ono što želite. Možda će vam trebati više vremena da skupite novac, ali u jednom trenutku ćete biti srećni što se isplatilo.

Metoda 50/30/20 je efikasna, ali nije pogodna za sve. Na primer, ako imate mnogo obaveznih mesečnih plaćanja, onda nećete moći da potrošite 50% svog prihoda na njih, a moraćete da povećate ovaj broj na 70%. U tom slučaju vam neće ostati nikakva sredstva za štedni račun ili za ispunjenje vaših snova. Međutim, onda možete naizmenično trošenje: u jednom mesecu ste uštedeli novac, u drugom ste napravili željenu kupovinu. Ali zapamtite da, u svakom slučaju, trebalo bi da otplatite kredite i dugove što je pre moguće, jer vam ovo finansijsko opterećenje neće omogućiti da pravilno raspodelite sredstva u budućnosti.

Ne zaboravite da se konsultujete i sa svojim partnerom i uverite se da je i on spreman da raspodeli prihode po ovom pravilu. A glavna stvar je da se vaše razumevanje kategorija poklapa. Na primer, on može smatrati da je kupovina novog modela telefona neophodna i da se posveti tome, ali vi ste mišljenja da bi to trebalo da spada u kategoriju „želja“.

Imajte na umu da ako je vaš prihod nestabilan i dobijate različite iznose u različitim mesecima, onda ćete takođe morati da izmenite pravilo 50/30/20. U ovom slučaju, biće efikasno izračunati koliko novca svakog meseca trošite na obavezna plaćanja i popraviti ovaj iznos. Na taj način ćete potrošiti isti iznos na ono što vam je potrebno, a ostatak novca rasporediti na svoje želje i štedni račun u zavisnosti od toga koliko dobijete.

(Sensa)

