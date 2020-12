Misterija monolita se ipak nastavlja, pojavio se zlatni u Kaliforniji (video)

Posle Rumunije, SAD, Engleske i Holandije, saga o „misterioznim monolitima“ nastavlja se i ovog puta obuhvata Španiju i Kolumbiju. Dve nove konstrukcije u formi obeliska nikle su danas a još uvek nema jasnih objašnjenja visokih metalnih konstrukcija, iako neki pokušavaju da se promovišu preko njih.

La fiebre del monolito llega a España: localizan uno en unas ruinas en Ayllón. Será esto por culpa de UP y Pablo Iglesias 🤔

Pronto nos lo dirá la derecha socialdemócrata y moderada pic.twitter.com/8HsFQ6hOiT — Daniel Luca (@DanielL83412758) December 7, 2020

Jedan obelisk primećen je u blizini drevnih ruševina crkve Santjago izvan Ajlona u Segoviji, u centralnoj Španiji.

Uglađena metalna konstrukcija visoka tri metra ima zapanjujuću sličnost sa onima koje su se neobjašnjivo pojavile i nestajale u zemljama širom sveta u poslednjih nekoliko nedelja.

Budući da se najnovije otkriće nalazi u blizini drevnih ruševina, nekoliko medija izvestilo je da je gradonačelnik Ejona uputio apel stanovnicima da se uzdrže od posete monolitu.

Međutim, Marija Hesus Sančez porekla je da je lokalno gradsko veće izdalo takvo obaveštenje, navodi list „Adelantado“.

Ona kaže da je videla monolit i opisala ga kao rudimentarnu strukturu. Tri metalna lima koja su ga formirala navodno su se nekoliko puta srušila.

Zlatni monolit otkriven u Kolumbiji

Još jedan monolit, ovog puta zlatni, pojavio se u kolumbijskom departmanu Kundinamarka, izvestio je Njuzvik pozivajući se na izveštaje lokalnih medija.

Observemos el #MonolitoenColombia, antes que lo grafiteen o se llene de conspiranoicos… pic.twitter.com/MNDQ0Wo6m9 — james guapacho (@guapacho) December 5, 2020

Video-snimci i fotografije pojavili su se na društvenim mrežama, prikazujući misterioznu metalnu konstrukciju koja stoji u polju blizu reke.

Autor videa pozvao je ljude da vide monolit „pre nego što bude prekriven grafitima ili počnu da ga pohode teoretičari zavere“.

Lo del monolito va a terminar siendo tremenda campaña de expectativa. Brillante en caso que sí. El que dicen que apareció en Chía se ve muy distinto. Mmm. La última vez que pensé que algo era una campaña y terminó siendo real fue la Epa Colombia 😅#MonolitoenColombia pic.twitter.com/Te3MuUHnKP — Andrés Venegas Loaiza (@andven19) December 5, 2020

Druga osoba koja je napravila nekoliko fotografija kaže da se ovaj monolit razlikuje od onih koji su se ranije pojavili u Evropi i SAD.

Monoliti dolaze

Fenomen monolita kruži po internetu od pojave prvog, i to u udaljenom delu Jute 18. novembra, koji je kasnije nestao. Očevici su tvrdili da je grupa momaka monolit razbila i odnela delove.

Monolith Discovered in Utah Desert Has Everyone Buzzing Over ‘2001: A Space Odyssey’ https://t.co/t3Hfr3z89v pic.twitter.com/QsPnpCHrEh — IndieWire (@IndieWire) November 24, 2020

​Sličan objekat se kasnije pojavio u severnoj Rumuniji 27. novembra, na brdu Batka doamnej, u gradu Pjatra Njamc, i to okrenut prema Svetoj planini.

Međutim, ovaj objekat navodno nije bio tako uglačan i sofisticiran kao prvi, a takođe je nestao.

A metal monolith appeared at a scenic spot in northern Romania over the weekend after a similar structure was discovered – and then disappeared – in the Utah desert. https://t.co/NEcaqTPPsU pic.twitter.com/HhTulBriiG — ABC News (@ABC) December 1, 2020

Dan kasnije, 2. decembra, na planini u Kaliforniji primećena je još jedna struktura istog tipa.

Konstrukcija se razlikovala od prethodne po tome što nije bila pričvršćena za zemlju i mogla je biti srušena. Monolit je ubrzo uklonjen i zamenjen krstom, navode mediji.

NEW: Mysterious monolith appears in Atascadero, California pic.twitter.com/aPJxe0U13X — Norbert Elekes (@NorbertElekes) December 3, 2020

Četvrtog decembra otkriven je monolit od oko tri metra, koji je stajao ispod nadstrešnice u jednom centru u Las Vegasu.

Nedelja je bila posebno plodonosnma u „pojavi monolita“, jer je Holandija dala svoj doprinos histeriji obeliska. Smešten u prirodnom rezervatu u blizini Odehorna, objekat za razliku od prethodno pronađenih monolita, nije bio sjajan.

Another copycat Obelisk. This one better designed and placed on the correct grid with a reflection pool. However still a copycat. “Ook mysterieuze metalen monoliet opgedoken bij het Friese dorpje Oudehorne” pic.twitter.com/UPrDaMZR36 — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) December 6, 2020

Istog dana, na ostrvu Vajt na južnoj obali Engleske u Velikoj Britaniji grupa šetača pasa pronašla je još jedan monolit, visok oko tri metra i izuzetno reflektujući.

Mnoštvo teorija zavere pokrenule su spekulacije o poreklu struktura.

Monolith discovered on Isle of Wight similar to ones found in US and Romania https://t.co/3cxShYYRNd pic.twitter.com/2EetiKmm4b — The Odd Tube (@TheOddTube) December 7, 2020

Neki ljudi su verovali da su prvi monoliti deo marketinške kampanje ili reklamne akcije, dok drugi imaju dalekosežnije ideje o objektima koje postavljaju vanzemaljci. Mala zajednica „kaskaderskih umetnika“ takođe je tražila slavu preko američke skulpture.

(Sputnjik)

