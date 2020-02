Misterija sibirskih bajkalskih prstenova: Otkriveni ledeni krugovi na najvećem jezeru na svetu (video)

Postoje razne teorije o misteriji „ledenih prstenova“ na ruskom jezeru Bajkalu, od kojih neki dostignu prečnik i od 7 kilometara. Najpopularnija teorija, mehurići metana, na kraju je bila osporena zbog objektivnih geoloških razloga.

Ledeni prstenovi na površini jezera Bajkal uzrokovani su vrtlozima ispod ledene kore, otkrila je nova studija objavljena u časopisu koji se bavi proučavanjem voda. Studija se bavila formacijama od kojih neke imaju i do 7 kilometara u prečniku i čak su vidljive iz svemira.

A crack in the ice … Lake Baikal Siberia, Russia

​Da bismo došli do zaključka, zajednički međunarodni tim istraživača iz Francuske, Rusije i Mongolije putovao je do jezera tokom dve godine, 2016. i 2017, kako bi izbušio rupe u ledu i pustio senzore u vodu ispod kore.

Čini se da jezero, najveći izvor slatke vode u svetu, ima dosta toplih vrtloga koji teku u smeru kazaljke na satu pod ledom.

Međutim, središte vrtloga obično ima najslabije struje, što objašnjava zašto centri ovih prstenova i dalje zadržavaju izuzetno gust led.

Njegova debljina već dugo omogućava ljudima da redovno idu preko jezera, rekao je glavni istraživač Aleksej Kurajev, docent iz Laboratorija za studije prostorne geofizike i okeanografije na Federalnom univerzitetu u Tuluzu.

