Misterija u središtu CIA: 30 godina poruku na Kriptosu niko ne može da reši (foto)

Četvrta šifrovana poruka na skulpturi Kriptos u sedištu CIA, u Virdžiniji, poznata je širom sveta kao jedna od najpoznatijih nerazrešenih šifara u svetu.

Govoreći za Si-en-en, američki umetnik Džim Sanborn, koji je izradio enigmatičnu skulpturu u sedištu američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) 1990. godine, izrazio je iznenađenje zbog misterije četvrte šifrovane poruke na Kriptosu koja još uvek nije razrešena.

This sculpture at CIA headquarters holds one of the world's most famous unsolved mysteries https://t.co/WCwEiTVGwD pic.twitter.com/FZ1rorpMF0

Osamdesetih godina prošlog veka Sanborn je dobio zadatak da izradi skulpturu koja će biti izložena u sedišti CIA u Virdžiniji, što ga je, po svemu sudeći, potaklo da stvori zagonetnu instalaciju sa najmanje četiri tajne poruke, od kojih su tri već dešifrovane.

​„Nisam mislio da će ovo toliko trajati, 30 godina, bez rešenja“, rekao je umetnik komentarišući četvrtu poruku, čije dešifrovanje i dalje ostaje izazov najvećim kriptografima na svetu.

„Napravio sam slagalicu tako što sam ručno isekao skoro 2.000 slova“, objasnio je Sanborn nastanak skulpture Kriptos, dodajući da želi da se dešifruje tekstualna poruka koja bi se mogla otkriti „poput ljuštenja luka, sloj po sloj“.

Pohvalio je napore poznate kriptografkinje Ilonke Danin u rešavanju četvrte poruke, naglašavajući da „ona verovatno zna više o Kriptosu nego ja“.

Kryptos is a sculpture outside of the CIA headquarters with four cryptographic puzzles on it, only three of which have been solved in almost 30 years. pic.twitter.com/V7ggGhYLeu

— A Matter Of Fact (@FACTescence) December 9, 2019