Misterija za naučnike: Pronašli fosile kornjače veličine automobila (foto)

Fosili kornjače veličine automobila pronađeni su u severnom delu Latinske Amerike. Veruje se da je kornjača naučnog imena stupendemys geographicus živela na tom području pre sedam do 13 miliona godina.

Fossils found of car-sized turtles that once roamed South America #pics pic.twitter.com/soBQUiwzpg

— The Best Pictures (@BeautifuImages) February 13, 2020